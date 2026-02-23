Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260223- 0249 Frankfurt- Ginnheim: Vermisste Person- Öffentlichkeitsfahndung

Frankfurt (ots)

(ma) Seit heute (23. Februar 2026) gegen 14:00 Uhr wird der 24-jährige Jasper C. aus Frankfurt / Ginnheim vermisst. Herr C. befindet sich im Markus Krankenhaus in Behandlung und ist auf Medikamente angewiesen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 180 cm, ca. 70 Kg, lange hellbraune Haare, Bart; vermutlich bekleidet mit einer dunklen knielangen Jacke mit Kapuze, einem grauen Pullover und einer grauen Jogginghose.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend an das 12. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/ 755 - 11200 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell