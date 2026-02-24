POL-F: 260224 - 0251 Frankfurt - Fechenheim: Festnahme nach Einbruch

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(la) In der Nacht von Montag (23. Februar 2026) auf Dienstag (24. Februar 2026) kam es zu einem Einbruch in eine Pizzeria in Fechenheim, bei welcher die Täter Bargeld, Autoschlüssel und eine große Menge Speiseeis erbeuteten.

Anwohner der Baumertstraße hatten gegen 01:00 Uhr nachts zunächst eine Ruhestörung gemeldet, die von einer Gruppe Jugendlicher ausging. Die Jugendlichen befanden sich zu diesem Zeitpunkt in einer bereits geschlossenen Pizzeria und konnten durch eine Zeugin beim Verlassen dieser beobachtet werden.

Der Betreiber der Pizzeria bestätigte vor Ort den Einbruch in sein Geschäft, bei welchem Bargeld in vierstelliger Höhe, zwei Autoschlüssel sowie 50-60 Packungen Speiseeis entwendet worden waren.

Noch während der Aufnahme des Einbruchs, näherte sich fußläufig ein Jugendlicher, der durch die Zeugin als einer der Täter wiedererkannt wurde. Die Polizeibeamten nahmen den jungen Mann daraufhin fest. Bei der Festnahme führte er ein Einhandmesser sowie eine geringe Menge Haschisch mit sich. Beides wurde beschlagnahmt und der Tatverdächtige nach Abschluss der Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Er muss sich nun wegen Einbruchsdiebstahls verantworten. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den weiteren, noch unbekannten Tatverdächtigen sowie dem Verbleib der Tatbeute aufgenommen.

