Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260224 - 0252 Frankfurt - Bockenheim: Mehrere Mülltonnenbrände - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(la) Vergangenen Samstag (21. Februar 2026) brannten im Stadtteil Bockenheim mehrere Mülltonnen.

Zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr wurden in der Häuser Gasse, der Leipziger Straße, sowie an der Kreuzung zur Rohmerstraße insgesamt drei Mülltonnen angezündet.

Die Brände breiteten sich rasch auf weitere Müllsammelbehälter sowie unmittelbar daneben befindliche Gebäudeteile aus. Es kam zu keinem Personenschaden, jedoch zu einem mittleren sechsstelligen Sachschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter 069 / 755 - 51599 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell