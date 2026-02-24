PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260224 - 0252 Frankfurt - Bockenheim: Mehrere Mülltonnenbrände - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(la) Vergangenen Samstag (21. Februar 2026) brannten im Stadtteil Bockenheim mehrere Mülltonnen.

Zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr wurden in der Häuser Gasse, der Leipziger Straße, sowie an der Kreuzung zur Rohmerstraße insgesamt drei Mülltonnen angezündet.

Die Brände breiteten sich rasch auf weitere Müllsammelbehälter sowie unmittelbar daneben befindliche Gebäudeteile aus. Es kam zu keinem Personenschaden, jedoch zu einem mittleren sechsstelligen Sachschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter 069 / 755 - 51599 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren