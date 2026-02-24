Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260224- 0255 Frankfurt- Gutleutviertel: Festnahme von Dealern

Frankfurt (ots)

(ki) Am gestrigen Nachmittag (23. Februar 2026) nahmen Polizisten zwei Dealer in einem Hotel fest.

Nach aktuellen Informationen konnten zivile Beamte zunächst einen verdächtigen Austausch von Bargeld und Gegenständen an einer Parkbank am Baseler Platz beobachten. Während andere Kollegen die zwei Käufer kontrollierten und Betäubungsmittel bei den beiden feststellten, beobachtete das zivile Team den Dealer, als er sich in ein Hotel in der Esslinger Straße begab. Kurzerhand wurde das Zimmer des Verdächtigen ermittelt.

Im Zimmer befand sich neben dem 55-jährigen Verkäufer auch eine 25-Jährige, welche gerade weitere Betäubungsmittel vorbereitete. Beide ließen sich widerstandslos festnehmen.

Über 90g Kokain, knapp 2,4 g Crack, diverse Utensilien zum Aufbereiten von Betäubungsmitteln, eine Druckluftwaffe, Messer und Bargeld wurden sichergestellt.

Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen die beiden Hotelgäste wird nun ermittelt. Sie werden dem Haftrichter vorgeführt.

