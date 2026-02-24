Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260224- 0254 Frankfurt- Sachsenhausen-Süd: Brand auf dem DFB-Campus

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Abend (23. Februar 2026) kam es auf dem Gelände des DFB-Campus in der Schwarzwaldstraße zu einem Brand. Es entstand hoher Sachschaden.

Nach aktuellen Erkenntnissen schlug die Brandmeldeanlage gegen 19:40 Uhr an. Kurz darauf bemerkt ein Mitarbeiter einen Brand im Saunabereich. Brandtüren und der schnelle Einsatz der Feuerwehr konnten ein Übergreifen des Brandes auf andere Gebäudeteile verhindern. Die vollständige Zerstörung des Saunabereiches konnte jedoch nicht verhindert werden.

Aktuell geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Das Fachkommissariat für Brände hat die Arbeit aufgenommen.

