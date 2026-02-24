PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260224- 0254 Frankfurt- Sachsenhausen-Süd: Brand auf dem DFB-Campus

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Abend (23. Februar 2026) kam es auf dem Gelände des DFB-Campus in der Schwarzwaldstraße zu einem Brand. Es entstand hoher Sachschaden.

Nach aktuellen Erkenntnissen schlug die Brandmeldeanlage gegen 19:40 Uhr an. Kurz darauf bemerkt ein Mitarbeiter einen Brand im Saunabereich. Brandtüren und der schnelle Einsatz der Feuerwehr konnten ein Übergreifen des Brandes auf andere Gebäudeteile verhindern. Die vollständige Zerstörung des Saunabereiches konnte jedoch nicht verhindert werden.

Aktuell geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Das Fachkommissariat für Brände hat die Arbeit aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 13:40

    POL-F: 260224 - 0252 Frankfurt - Bockenheim: Mehrere Mülltonnenbrände - Zeugenaufruf

    Frankfurt (ots) - (la) Vergangenen Samstag (21. Februar 2026) brannten im Stadtteil Bockenheim mehrere Mülltonnen. Zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr wurden in der Häuser Gasse, der Leipziger Straße, sowie an der Kreuzung zur Rohmerstraße insgesamt drei Mülltonnen angezündet. Die Brände breiteten sich rasch auf weitere Müllsammelbehälter sowie unmittelbar ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:39

    POL-F: 260224 - 0251 Frankfurt - Fechenheim: Festnahme nach Einbruch

    Frankfurt (ots) - (la) In der Nacht von Montag (23. Februar 2026) auf Dienstag (24. Februar 2026) kam es zu einem Einbruch in eine Pizzeria in Fechenheim, bei welcher die Täter Bargeld, Autoschlüssel und eine große Menge Speiseeis erbeuteten. Anwohner der Baumertstraße hatten gegen 01:00 Uhr nachts zunächst eine Ruhestörung gemeldet, die von einer Gruppe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren