Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260225 - 0257 Frankfurt/ Linsengericht: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zu Meldung Nr. 0256

Frankfurt (ots)

(di) Die seit Montagabend vermisste 19-Jährige konnte in Frankfurt angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird daher hiermit aufgehoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell