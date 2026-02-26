Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260226 - 0262 Frankfurt - Nordend-Ost: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung- Bezug zu Nr. 261 Vermisste Person
Frankfurt (ots)
(ma) Die seit gestern (25. Februar 2026) gegen 20:00 Uhr vermisste 11-jährige Cheja-Bisarka C. wurde wohlbehalten angetroffen. Die Fahndung wird hiermit zurück genommen.
