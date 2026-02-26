PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260226 - 0264 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(la) Bereits am Donnerstag (19. Februar 2026) kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einem Schlagstock im Bahnhofsviertel. Gestern Abend (25. Februar 2026) erfolgte die Festnahme des Tatverdächtigen.

Am Tattag, gegen 15:00 Uhr, befand sich der Geschädigte auf der Münchener Straße im Frankfurter Bahnhofsviertel. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Tatverdächtige seinem Opfer und schlug diesem mit einem Schlagstock auf den Kopf. Anschließend entfernte er sich vom Tatort. Durch die Tathandlung erlitt der Geschädigte eine stark blutende Platzwunde am Kopf.

Ein Zeuge, der die Tat beobachtet hatte, erkannte den Tatverdächtigen auf Lichtbildern wieder. Im Rahmen der über mehrere Tage aufrechterhaltenen Fahndungsmaßnahmen nach dem nun identifizierten, wohnsitzlosen Tatverdächtigen, konnten Polizeibeamte diesen gestern Abend schließlich im Bahnhofsviertel feststellen und vorläufig festnehmen.

Es ist beabsichtigt, den polizeibekannten Tatverdächtigen am heutigen Tag dem Haftrichter vorzuführen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 14:25

    POL-F: 260226 - 0263 Frankfurt- Sachsenhausen: Einbrecher festgenommen

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Mittwoch (25. Februar 2026) nahm die Polizei einen Einbrecher fest, der mit einem zuvor entwendeten E-Bike unterwegs war. Nach aktuellen Erkenntnissen brach der 39-jährige Mann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (24. auf 25. Februar 2026) in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße ein und entwendete ein hochwertiges ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 07:33

    POL-F: 260226 - 0261 Frankfurt - Nordend-Ost: Vermisste Person

    Frankfurt (ots) - (rü) Seit Mittwoch (25. Februar 2026) gegen 20:00 Uhr wird die 11-jährige Cheja-Bisarka C. vermisst. Letztmalig wurde sie an der Shell Tankstelle in der Friedberger Landstraße gesehen. Sie kann wie folgt beschrieben werden: Ein dem Alter entsprechendes Erscheinungsbild, ca. 150 cm groß, eine schlanke Statur und ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Sie trägt dunkle, hüftlange, glatte Haare, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren