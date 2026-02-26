Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260226 - 0264 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(la) Bereits am Donnerstag (19. Februar 2026) kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einem Schlagstock im Bahnhofsviertel. Gestern Abend (25. Februar 2026) erfolgte die Festnahme des Tatverdächtigen.

Am Tattag, gegen 15:00 Uhr, befand sich der Geschädigte auf der Münchener Straße im Frankfurter Bahnhofsviertel. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Tatverdächtige seinem Opfer und schlug diesem mit einem Schlagstock auf den Kopf. Anschließend entfernte er sich vom Tatort. Durch die Tathandlung erlitt der Geschädigte eine stark blutende Platzwunde am Kopf.

Ein Zeuge, der die Tat beobachtet hatte, erkannte den Tatverdächtigen auf Lichtbildern wieder. Im Rahmen der über mehrere Tage aufrechterhaltenen Fahndungsmaßnahmen nach dem nun identifizierten, wohnsitzlosen Tatverdächtigen, konnten Polizeibeamte diesen gestern Abend schließlich im Bahnhofsviertel feststellen und vorläufig festnehmen.

Es ist beabsichtigt, den polizeibekannten Tatverdächtigen am heutigen Tag dem Haftrichter vorzuführen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell