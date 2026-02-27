POL-F: 260227 - 0265 Frankfurt - Innenstadt und Bahnhofsgebiet: 49. Großkontrolle im Rahmen des Programms "Sichere Innenstadt"

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(ha) Am 27. Februar 2026 führten Kräfte der Polizei Frankfurt, des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz und der Bundespolizei Kontrollmaßnahmen im Bahnhofsgebiet und der Innenstadt durch.

Im Ergebnis kontrollierten die über 100 Einsatzkräfte 231 Personen. Hierbei wurden verschiedene Betäubungsmittel im teilweise zweistelligen Grammbereich und eine zweistellige Anzahl diverser verschreibungspflichtiger Tabletten sichergestellt.

Die Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren erstrecken sich von Verstößen gegen die Waffenverbotszone und das Aufenthaltsgesetz bis hin zum illegalen Handel mit Betäubungsmitteln.

Im Rahmen einer größeren Personenkontrolle in der Niddastraße fanden aufmerksame Polizisten ca. 20 Gramm Heroin bei einem Beschuldigten, auf Grund seiner Wohnsitzlosigkeit wurde er für die weitere Strafverfolgung in die Haftzellen des Polizeipräsidium Frankfurt eingeliefert. Im Zuge der Kontrollmaßnahmen gingen den Beamten auch drei Personen "ins Netz", die per Haftbefehl gesucht worden waren, bei einem wurde der Vollzug durch eine Geldzahlung ausgesetzt, die anderen beiden Gesuchten wurden direkt in eine naheliegende Justizvollzugsanstalt gebracht. In der Münchner Straße gelang es den Polizisten einen Bunker für Betäubungsmittel auszuheben, hier fanden sie ca. 45 Gramm Haschisch und eine Feinwaage. Auch Verstöße gegen die Waffenverbotszone ahndeten die Polizeibeamten: Drei Messer wurden in diesem Zuge beschlagnahmt.

Wie gewohnt rundeten Kontrollmaßnahmen an mehreren stationären Verkehrskontrollstellen das Konzept ab. Beispielhaft dafür steht eine Verkehrskontrolle in der Glauburgstraße. Hier wurden innerhalb von einer Stunde 20 Rotlichtverstöße festgestellt.

