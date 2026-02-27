PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260227- 0267 Frankfurt- Bahnhofsgebiet: Bedrohung im Bahnhofsviertel

Frankfurt (ots)

(ki) Am gestrigen Donnerstag (26. Februar 2026) wurde ein 24-Jähriger gegen 13:40 Uhr von einem unbekannten Mann in der Niddastraße angesprochen und bedroht.

Der Mann hielt drohend ein Cuttermesser vor und fragte nach seinen Schuhen, die er anscheinend suchte.

Anschließend floh er unerkannt.

Er wird beschrieben als etwa 1,80 m groß und bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzer Hose und roten Schuhen. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, so melden Sie sich bitte bei der Frankfurter Kriminalpolizeiunter der 069 755 - 51210 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

