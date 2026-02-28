Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260228 - 0269 Frankfurt - Nordend: Sachbeschädigung durch Graffiti

Frankfurt (ots)

(ha) Unbekannte beschmierten am gestrigen Freitag (27. Februar 2026) in den Räumlichkeiten eines Kinos in der Eschenheimer Anlage eine Wand und eine Scheibe mit einem politischen Schriftzug mit Nahostkonfliktbezug. Der oder die Täter konnten sich danach unbemerkt entfernen. Die Schrift, welche mit schwarzer Sprühfarbe aufgetragen wurde, konnte bereits wieder entfernt werden. Die Tat ereignete sich zwischen 13:00 und 16:00 Uhr.

Polizeibeamte haben die Ermittlungen bezüglich der Verursacher aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10300 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell