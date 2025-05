Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Arbeitsmaschine brennt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Mittwoch, 14.05.2025, gegen 12:35 Uhr wurde der Rettungsleitstelle in Freiburg mitgeteilt, dass auf einem Holzlagerplatz in der Nähe des Bauhofs Schluchsee an der Bundesstraße B500 eine Arbeitsmaschine brennen würde. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Schluchsee und der Polizei stellten an der Örtlichkeit fest, dass an mehreren Stellen auf der Pritsche, der seit einigen Monaten nicht mehr benutzten Arbeitsmaschine, Feuer ausgebrochen war. Aufgrund der aufgefundenen Spurenlage wird davon ausgegangen, dass das Feuer mutmaßlich absichtlich gelegt wurde. Hinweise auf den oder die Täter liegen allerdings noch nicht vor. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Lenzkirch unter 07653/964390 oder bei der Polizei in Titisee-Neustadt unter 07651/9336-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell