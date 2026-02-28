Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260228 - 0272 Frankfurt - Sachsenhausen: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt (ots)

Am frühen Samstagmorgen (28. Februar 2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, in Folge dessen zwei Personen verletzt wurden. Polizisten gelang die Festnahme zweier Beschuldigter.

Nach aktuellen Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 05:00 Uhr in der Paradiesgasse in dem Vergnügungsviertel "Alt-Sachsenhausen".

Fünf Personen gerieten mit zwei Personen aneinander, in Folge dessen schlug und trat die größere Gruppe auf die beiden Geschädigten ein. Die beiden 29- und 24-jährigen Geschädigten erlitten hierbei Verletzungen unter anderem im Gesicht. Wie an jedem Wochenende üblich waren zusätzliche Polizeibeamte im Dienst, um für die Sicherheit der Besucher des Viertels zu sorgen. Aus diesem Grund dauerte es auch nur wenige Augenblicke bis Polizisten einschritten. Bei deren Eintreffen flohen die Tatverdächtigen von der Örtlichkeit, es gelang den Beamten trotzdem zwei Beschuldigte im Alter von 23- und 18 Jahren vor Ort festzunehmen.

Die Ermittlungen bezüglich der drei weiteren Tatverdächtigen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

