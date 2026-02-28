Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260228 - 0271 Frankfurt - Innenstadt: Sprayer festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen in der gestrigen Freitagnacht (27. Februar 2026) gegen 23:30 einen 44-jährigen wohnsitzlosen Mann vorläufig fest, welcher gerade dabei war einen unzusammenhängenden Text mittels Spraydose an die Wand eines Museums auf dem Bertha-Pappenheim-Platz zu sprayen.

