Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260228 - 0271 Frankfurt - Innenstadt: Sprayer festgenommen
Frankfurt (ots)
(ha) Polizisten nahmen in der gestrigen Freitagnacht (27. Februar 2026) gegen 23:30 einen 44-jährigen wohnsitzlosen Mann vorläufig fest, welcher gerade dabei war einen unzusammenhängenden Text mittels Spraydose an die Wand eines Museums auf dem Bertha-Pappenheim-Platz zu sprayen.
