Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Fensterscheibe von Linienbus eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochabend (04.03.2026) in Höhe des Brieger Wegs und des Waldenburger Rings in Tannenbusch ereignet hat. Gegen 19:00 Uhr sei es zu dem Bewurf mit Steinen auf einen vorbeifahrenden Linienbus durch vier Kinder gekommen, bei dem eine Scheibe des Busses zerstört wurde. Personen im Bus wurden nicht verletzt.

Bei den unbekannten Tätern soll es sich nach derzeitigen Ermittlungen um vier Jungen im Alter von ca. 9 - 11 Jahren handeln. Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 ermitteln jetzt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bitten Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter vk1.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

