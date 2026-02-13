PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Gießen: Auftreten falscher Bankangestellter!

Gießen (ots)

LK Gießen: Im Landkreis Gießen wurden vermehrt Betrugshandlungen durch falsche Bankmitarbeiter gemeldet. Die Betrüger melden sich als Bankangestellte. Sie erklären, dass es zu unrechtmäßigen Abbuchungen auf den Konten gekommen sei. Aufgrund der "Falschbuchungen" etc. sei die sofortige Abholung der Bank- oder EC-Karte notwendig. Ein Mitarbeiter sei unterwegs die Bank- oder EC-Karte samt PIN abzuholen. Nur so sei weiterer Mißbrauch zu verhindern. Mit Aushändigung der Karte samt PIN kommt es in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu Abhebungen im Rahmen des täglichen Verfügungsrahmens.

Die Polizei warnt: Banken schicken keine Mitarbeiter noch irgendwelche Polizeibeamten oder ähnliche Personen zur Abholung einer Bank- oder EC-Karte samt PIN etc. Im Verdachtsfall kontaktieren Sie ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

   T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 04:19

    POL-GI: Landkreis Gießen: Verkehrsunfall auf der B457 Höhe Fernwald

    Gießen (ots) - Fernwald: Am Samstag, 07.02.2026, kam es gegen 22:05 Uhr auf der B457 in Höhe Fernwald zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger befuhr mit seinem Pkw die B457 aus Richtung Lich und wollte nach links in Richtung Fernwald-Ruhberg abbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Gießen kommenden Pkw einer 46-Jährigen. Im Einmündungsbereich ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 03:10

    POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Vermisster 11-Jähriger wieder da

    Gießen (ots) - Biedenkopf: Der seit Dienstag, 03. Februar 2026 gg. 18.00 Uhr, vermisste 11-Jährige aus einer Kinderwohngruppe in Biedenkopf ist wieder da. Er konnte unversehrt aufgegriffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommmen. Die Redaktionen werden gebeten das Lichtbild des ehemals Vermissten aus allen Portalen zu entfernen. T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 23:07

    POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Vermisste 13-Jährige wieder da

    Gießen (ots) - Marburg: Die seit Samstag, 24.01.2026 vermisste 13-Jährige aus einer Wohngruppe in Marburg ist wieder da. Sie ist eigenständig in der Wohngruppe angekommen. Die Redaktionen werden gebeten das Lichtbild der ehemals vermissten 13-Jährigen aus sämtlichen Portalen zu entfernen. T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst Ferniestraße 8 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren