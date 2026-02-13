Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Gießen: Auftreten falscher Bankangestellter!

Gießen (ots)

LK Gießen: Im Landkreis Gießen wurden vermehrt Betrugshandlungen durch falsche Bankmitarbeiter gemeldet. Die Betrüger melden sich als Bankangestellte. Sie erklären, dass es zu unrechtmäßigen Abbuchungen auf den Konten gekommen sei. Aufgrund der "Falschbuchungen" etc. sei die sofortige Abholung der Bank- oder EC-Karte notwendig. Ein Mitarbeiter sei unterwegs die Bank- oder EC-Karte samt PIN abzuholen. Nur so sei weiterer Mißbrauch zu verhindern. Mit Aushändigung der Karte samt PIN kommt es in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu Abhebungen im Rahmen des täglichen Verfügungsrahmens.

Die Polizei warnt: Banken schicken keine Mitarbeiter noch irgendwelche Polizeibeamten oder ähnliche Personen zur Abholung einer Bank- oder EC-Karte samt PIN etc. Im Verdachtsfall kontaktieren Sie ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

