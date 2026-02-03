Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Vermisste 13-Jährige wieder da

Gießen (ots)

Marburg: Die seit Samstag, 24.01.2026 vermisste 13-Jährige aus einer Wohngruppe in Marburg ist wieder da. Sie ist eigenständig in der Wohngruppe angekommen.

Die Redaktionen werden gebeten das Lichtbild der ehemals vermissten 13-Jährigen aus sämtlichen Portalen zu entfernen.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

