Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Vermisste 13-Jährige wieder da
Gießen (ots)
Marburg: Die seit Samstag, 24.01.2026 vermisste 13-Jährige aus einer Wohngruppe in Marburg ist wieder da. Sie ist eigenständig in der Wohngruppe angekommen.
Die Redaktionen werden gebeten das Lichtbild der ehemals vermissten 13-Jährigen aus sämtlichen Portalen zu entfernen.
T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)
