POL-GI: Wetteraukreis: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter

Gießen (ots)

Wölfersheim: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Abend des 30. Januar 2026 auf der K179 bei Wölfersheim-Mehlbach. Gegen 22.30 Uhr stießen eine 18-Jährige mit ihrem E-Scooter und ein 22-Jähriger mit seinem BMW zusammen, als sie von Mehlbach in Richtung Reichelsheim unterwegs waren. Die 18-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in der Folge in eine Klinik gebracht. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Zur Sachschadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die K179 blieb bis 00.50 Uhr zur Unfallaufnahme gesperrt. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde seitens der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur E-Scooter-Fahrerin machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Friedberg, Tel: 06031/6010, oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

