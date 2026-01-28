Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Marburg Biedenkopf: 11-Jähriger aus Biedenkopf wohlbehalten angetroffen
Gießen (ots)
Der seit Dienstag, 27. Januar 2026 gg. 16.30 Uhr vermisste 11-Jährige aus Biedenkopf konnte wohlbehalten durch eine Streife der Bundespolizei angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurück genommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Bilder des ehemals Vermissten aus ihren Onlineportalen zu löschen.
C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)
