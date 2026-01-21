Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Marburg: Vermisster 18-Jähriger wohlbehalten angetroffen
Gießen (ots)
Der seit Dienstag, 20. Januar gg. 16.00 Uhr vermisste 18-Jährige aus Marburg konnte im Rahmen der Suchmaßnahmen wohlbehalten durch eine Polizeistreife angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurückgenommen. Die Reaktionen werden gebeten, die Daten des ehemals Vermissten aus ihren Onlineportalen zu löschen.
C.Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)
