Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: vermisste 17-Jährige wieder da!

Gießen (ots)

Greifenstein: Die seit Donnerstag vermisste 17-Jährige aus Greifenstein ist wieder da. Sie konnte im Rahmen von polizeilichen Suchmaßnahmen angetroffen werden. Die Online-Redaktionen werden gebeten das Lichtbild der ehemals Vermissten aus sämtlichen Portalen zu entfernen.

T. Hahn, Polizeiführer vom Dienst

