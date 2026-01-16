Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: vermisste 17-Jährige wieder da!
Gießen (ots)
Greifenstein: Die seit Donnerstag vermisste 17-Jährige aus Greifenstein ist wieder da. Sie konnte im Rahmen von polizeilichen Suchmaßnahmen angetroffen werden. Die Online-Redaktionen werden gebeten das Lichtbild der ehemals Vermissten aus sämtlichen Portalen zu entfernen.
