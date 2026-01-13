Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: 15-Jährige aus Laubach wieder wohlbehalten zurück

Gießen (ots)

Die seit dem Dienstag, 13.01.2026 gg. 07.30 Uhr vermisste 15-Jährige aus Laubach wurde wohlbehalten angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten der ehemals Vermissten aus ihren Onlineportalen zu löschen.

C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst )

