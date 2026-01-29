Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg Biedenkopf: 11-Jähriger aus Biedenkopf wohlbehalten angetroffen

Gießen (ots)

Der seit Mittwoch, 28. Januar 2026 gg. 16.00 Uhr vermisste 11-Jährige aus Biedenkopf konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurück genommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Bilder des ehemals Vermissten aus ihren Onlineportalen zu löschen.

J. Schröder (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell