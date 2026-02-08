PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: Verkehrsunfall auf der B457 Höhe Fernwald

Gießen (ots)

Fernwald: Am Samstag, 07.02.2026, kam es gegen 22:05 Uhr auf der B457 in Höhe Fernwald zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger befuhr mit seinem Pkw die B457 aus Richtung Lich und wollte nach links in Richtung Fernwald-Ruhberg abbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Gießen kommenden Pkw einer 46-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der 26-Jährige leicht, sein 35-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Im zweiten Fahrzeug wurde die 46-jährige Fahrerin sowie zwei 18-jährige Mitfahrer leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Vor Ort waren mehrere Rettungswagen sowie die Feuerwehr aus Fernwald im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter verständigt sowie beide Fahrzeuge sichergestellt. Die B457 war für die Dauer der Unfallaufnahme in diesem Bereich voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000.- EUR

   T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 03:10

    POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Vermisster 11-Jähriger wieder da

    Gießen (ots) - Biedenkopf: Der seit Dienstag, 03. Februar 2026 gg. 18.00 Uhr, vermisste 11-Jährige aus einer Kinderwohngruppe in Biedenkopf ist wieder da. Er konnte unversehrt aufgegriffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommmen. Die Redaktionen werden gebeten das Lichtbild des ehemals Vermissten aus allen Portalen zu entfernen. T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 23:07

    POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Vermisste 13-Jährige wieder da

    Gießen (ots) - Marburg: Die seit Samstag, 24.01.2026 vermisste 13-Jährige aus einer Wohngruppe in Marburg ist wieder da. Sie ist eigenständig in der Wohngruppe angekommen. Die Redaktionen werden gebeten das Lichtbild der ehemals vermissten 13-Jährigen aus sämtlichen Portalen zu entfernen. T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst Ferniestraße 8 ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 04:59

    POL-GI: Wetteraukreis: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter

    Gießen (ots) - Wölfersheim: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Abend des 30. Januar 2026 auf der K179 bei Wölfersheim-Mehlbach. Gegen 22.30 Uhr stießen eine 18-Jährige mit ihrem E-Scooter und ein 22-Jähriger mit seinem BMW zusammen, als sie von Mehlbach in Richtung Reichelsheim unterwegs waren. Die 18-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren