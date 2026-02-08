Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: Verkehrsunfall auf der B457 Höhe Fernwald

Gießen (ots)

Fernwald: Am Samstag, 07.02.2026, kam es gegen 22:05 Uhr auf der B457 in Höhe Fernwald zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger befuhr mit seinem Pkw die B457 aus Richtung Lich und wollte nach links in Richtung Fernwald-Ruhberg abbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Gießen kommenden Pkw einer 46-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der 26-Jährige leicht, sein 35-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Im zweiten Fahrzeug wurde die 46-jährige Fahrerin sowie zwei 18-jährige Mitfahrer leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Vor Ort waren mehrere Rettungswagen sowie die Feuerwehr aus Fernwald im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter verständigt sowie beide Fahrzeuge sichergestellt. Die B457 war für die Dauer der Unfallaufnahme in diesem Bereich voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000.- EUR

T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell