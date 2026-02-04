Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Vermisster 11-Jähriger wieder da

Gießen (ots)

Biedenkopf: Der seit Dienstag, 03. Februar 2026 gg. 18.00 Uhr, vermisste 11-Jährige aus einer Kinderwohngruppe in Biedenkopf ist wieder da. Er konnte unversehrt aufgegriffen werden.

Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommmen. Die Redaktionen werden gebeten das Lichtbild des ehemals Vermissten aus allen Portalen zu entfernen.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

