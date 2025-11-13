Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.11.2025

PI Leer/Emden (ots)

++Unfall im Gegenverkehr++Unfälle auf der Autobahn++

Moormerland - Unfall im Gegenverkehr

Am 12.11.2025 kam es um 16:50 Uhr auf der B 70 in Höhe der Hauptstraße zu einem Unfall. Eine 60-jährige Moormerländerin war aus Richtung Neermoor kommend in Richtung Leer unterwegs und hatte die Absicht, mit ihrem Pkw VW nach links auf die Hauptstraße einzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw Skoda eines 45-jährigen Mannes aus Moormerland und prallte mit diesem frontal zusammen. Die Unfallbeteiligten wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, wodurch diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Einsatzkräfte der Leeraner Autobahnpolizei waren vor Ort und nahmen das Unfallgeschehen auf.

Weener/Moormerland/BAB31 - Unfälle auf der Autobahn

Am 12.11.2025 kam es um 14:10 Uhr auf der Autobahn 31 in Höhe der AS Weener in Fahrtrichtung Emden im Rahmen eines Fahrstreifenwechsels zu einem Unfall. Eine 67-jährige Frau aus Aurich befuhr im genannten Bereich den Hauptfahrstreifen und hatte die Absicht, auf den Überholfahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah sie den hinter ihr auf dem Überholfahrstreifen befindlichen Pkw Audi eines 46-jährigen Mannes aus Ihlow. Die beiden Pkw touchierten sich an den Außenspiegeln, worauf die 67-jährige eine Lenkbewegung machte und anschließend mit der Außenschutz- und der Mittelschutzplanke kollidierte. Die Frau wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw der Auricherin musste abgeschleppt werden. Die Autobahnpolizei Leer hat den Unfall aufgenommen und eine Reinigung der Fahrbahn veranlasst.

Zu einem weiteren Unfall kam es am 12.11.2025 gegen 13:40 Uhr auf der BAB 31 im Bereich Moormerland. Ein 30-jähriger Mann aus Wiesmoor befuhr den Überholfahrstreifen der BAB 31 in Fahrtrichtung Emden mit höherer Geschwindigkeit, als eine 60-jährige Frau aus dem Kreis Passau mit ihrem Detleffs Kastenwagen in Höhe der AS Neermoor zum Überholen ebenfalls auf den Überholfahrstreifen wechselte. Der 30-jährige konnte seinen Pkw Mercedes nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Heck des Campers auf. Die Unfallbeteiligten wurden bei diesem Unfall nicht verletzt, aber an den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Fahrzeug des 30-jährigen Mannes musste von einem Abschlepper abtransportiert werden. Auch diesen Unfall hat die Autobahnpolizei aufgenommen.

Hinweise bitte an:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell