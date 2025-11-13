PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.11.2025

PI Leer/Emden (ots)

++Unfall im Gegenverkehr++Unfälle auf der Autobahn++

Moormerland - Unfall im Gegenverkehr

Am 12.11.2025 kam es um 16:50 Uhr auf der B 70 in Höhe der Hauptstraße zu einem Unfall. Eine 60-jährige Moormerländerin war aus Richtung Neermoor kommend in Richtung Leer unterwegs und hatte die Absicht, mit ihrem Pkw VW nach links auf die Hauptstraße einzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw Skoda eines 45-jährigen Mannes aus Moormerland und prallte mit diesem frontal zusammen. Die Unfallbeteiligten wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, wodurch diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Einsatzkräfte der Leeraner Autobahnpolizei waren vor Ort und nahmen das Unfallgeschehen auf.

Weener/Moormerland/BAB31 - Unfälle auf der Autobahn

Am 12.11.2025 kam es um 14:10 Uhr auf der Autobahn 31 in Höhe der AS Weener in Fahrtrichtung Emden im Rahmen eines Fahrstreifenwechsels zu einem Unfall. Eine 67-jährige Frau aus Aurich befuhr im genannten Bereich den Hauptfahrstreifen und hatte die Absicht, auf den Überholfahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah sie den hinter ihr auf dem Überholfahrstreifen befindlichen Pkw Audi eines 46-jährigen Mannes aus Ihlow. Die beiden Pkw touchierten sich an den Außenspiegeln, worauf die 67-jährige eine Lenkbewegung machte und anschließend mit der Außenschutz- und der Mittelschutzplanke kollidierte. Die Frau wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw der Auricherin musste abgeschleppt werden. Die Autobahnpolizei Leer hat den Unfall aufgenommen und eine Reinigung der Fahrbahn veranlasst.

Zu einem weiteren Unfall kam es am 12.11.2025 gegen 13:40 Uhr auf der BAB 31 im Bereich Moormerland. Ein 30-jähriger Mann aus Wiesmoor befuhr den Überholfahrstreifen der BAB 31 in Fahrtrichtung Emden mit höherer Geschwindigkeit, als eine 60-jährige Frau aus dem Kreis Passau mit ihrem Detleffs Kastenwagen in Höhe der AS Neermoor zum Überholen ebenfalls auf den Überholfahrstreifen wechselte. Der 30-jährige konnte seinen Pkw Mercedes nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Heck des Campers auf. Die Unfallbeteiligten wurden bei diesem Unfall nicht verletzt, aber an den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Fahrzeug des 30-jährigen Mannes musste von einem Abschlepper abtransportiert werden. Auch diesen Unfall hat die Autobahnpolizei aufgenommen.

Hinweise bitte an:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Svenia Temmen
Pressestelle/Prävention
Telefon: 0491-97690 108
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 16:35

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 12.11.2025

    Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots) - ++ Ingewahrsamnahme++ Verkehrsunfallflucht++ Diebstahl aus Lagerhalle++ Betrug++ Vandalismus auf Spielplatz++ Diebstahl von Antenne++ Kellerbrand++ Leer - Ingewahrsamnahme Am 11.11.2025 kam es in der Zeit zwischen 08:20 Uhr und 15:45 Uhr zu mehreren Einsätzen aufgrund eines 49-jährigen Mannes. Gegen 08:20 Uhr wurde die Polizei ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 10:33

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.11.2025

    PI Leer/Emden (ots) - ++Ladendiebstahl++Diebstahl eines E-Scooters++Verkehrsunfallflucht++Verkehrsunfall an Kreuzung++Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs auf der Autobahn++ Emden - Ladendiebstahl Am 10.11.2025 wurde der Polizei in Emden gegen 11:50 Uhr mitgeteilt, dass es in einem Verbrauchermarkt an der Geibelstraße zu einem Ladendiebstahl gekommen sei. Vor ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 15:46

    POL-LER: Weitere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 10.11.2025

    Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots) - ++ Verkehrsunfallflucht++ Emden - Verkehrsunfallflucht Am 06.11.2025 kam es zwischen 14:50 Uhr und 20:15 Uhr in Emden, auf einem Parkplatz in der Föhrstraße, in Höhe der Hausnummer 19, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer touchierte beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten grauen Citroen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren