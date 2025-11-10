Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 10.11.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 06.11.2025 kam es zwischen 14:50 Uhr und 20:15 Uhr in Emden, auf einem Parkplatz in der Föhrstraße, in Höhe der Hausnummer 19, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer touchierte beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten grauen Citroen einer 41-jährigen Frau. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Pkw entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststelle unter:

Polizei Emden 04921-8910

