PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 10.11.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 06.11.2025 kam es zwischen 14:50 Uhr und 20:15 Uhr in Emden, auf einem Parkplatz in der Föhrstraße, in Höhe der Hausnummer 19, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer touchierte beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten grauen Citroen einer 41-jährigen Frau. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Pkw entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststelle unter:

Polizei Emden 04921-8910

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 114
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 15:05

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 10.11.2025

    Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots) - ++ Zechenprellerei im Taxi++ Brände++ Randalierer++ Beschädigung Pkw++ Pkw verunfallt++Verkehrsunfall++ Begehung der Stolpersteine++ Gegenstände von Brücke geworfen++ Bedrohung++ Verkehrsunfall mit verletzten Personen ++Diebstahl aus Zigarettenautomaten++ Fahrraddiebstahl++ Leer - Zechenprellerei im Taxi Am 09.11.2025 gegen ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 08:26

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.11.2025

    PI Leer/Emden (ots) - ++ Trunkenheitsfahrt ++ schwerer Verkehrsunfall ++ Trunkenheitsfahrt Leer- Am 08.11.25 wurde durch die Polizei gegen 23:15 Uhr eine Verkehrskontrolle im Bereich der Papenburger Straße durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle des 25-jährigen Autofahrers wurde festgestellt, dass der Mann mit Wohnsitz in Kroatien unter dem Einfluss von Alkohol stand. ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 08:13

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.11.2025

    PI Leer/Emden (ots) - ++ Trunkenheitsfahrt ++ Verkehrsunfallflucht (Zeugen gesucht) ++ Trunkenheitsfahrt Bunde- Am 07.11.25 wurde durch die Polizei gegen 13:40 Uhr eine Verkehrskontrolle im Bereich der Straße Charlottenpolder durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle des 59-jährigen Autofahrers wurde festgestellt, dass der Bunder unter dem Einfluss von Alkohol stand. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren