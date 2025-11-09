Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.11.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Trunkenheitsfahrt ++ schwerer Verkehrsunfall ++

Trunkenheitsfahrt

Leer- Am 08.11.25 wurde durch die Polizei gegen 23:15 Uhr eine Verkehrskontrolle im Bereich der Papenburger Straße durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle des 25-jährigen Autofahrers wurde festgestellt, dass der Mann mit Wohnsitz in Kroatien unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,52 Promille. Der Mann muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten und durfte die Fahrt nicht fortsetzen.

Schwerer Verkehrsunfall

Bunde- Am 08.11.25 kam es um 16:20 Uhr auf der Weenerstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 55 Jahre alter Mann mit Wohnsitz in den Niederlanden mit seinem Ford Transporter die Weenerstraße in Richtung Weener. Dabei stieß das Auto vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit mit einer Verkehrsinsel zusammen und wurde in den Gegenverkehr geschleudert. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden VW Passat einer 53-jährigen Bunderin, welche die Weenerstraße in Richtung Ortskern befuhr. Beide Verkehrsteilnehmer wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrzeuge waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme wurde durch die Feuerwehr unterstützt. Die Weenerstraße wurde im Bereich der Unfallstelle für die Zeit der Aufnahme in beide Richtungen gesperrt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-92745

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell