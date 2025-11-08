Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.11.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Trunkenheitsfahrt ++ Verkehrsunfallflucht (Zeugen gesucht) ++

Trunkenheitsfahrt

Bunde- Am 07.11.25 wurde durch die Polizei gegen 13:40 Uhr eine Verkehrskontrolle im Bereich der Straße Charlottenpolder durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle des 59-jährigen Autofahrers wurde festgestellt, dass der Bunder unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,04 Promille. Der Mann muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten und durfte die Fahrt nicht fortsetzen.

Verkehrsunfallflucht (Zeugen gesucht)

Weener- Am 07.11.25 kam es im Zeitraum von 05:45 Uhr bis 13:45 Uhr im Bereich der Neuen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte den dort geparkten schwarzen PKW der Marke Volvo am hinteren linken Radlauf und entfernte sich von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Weener oder Leer in Verbindung zu setzen.

