Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.11.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Trunkenheitsfahrt ++ Verkehrsunfallflucht (Zeugen gesucht) ++

Trunkenheitsfahrt

Bunde- Am 07.11.25 wurde durch die Polizei gegen 13:40 Uhr eine Verkehrskontrolle im Bereich der Straße Charlottenpolder durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle des 59-jährigen Autofahrers wurde festgestellt, dass der Bunder unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,04 Promille. Der Mann muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten und durfte die Fahrt nicht fortsetzen.

Verkehrsunfallflucht (Zeugen gesucht)

Weener- Am 07.11.25 kam es im Zeitraum von 05:45 Uhr bis 13:45 Uhr im Bereich der Neuen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte den dort geparkten schwarzen PKW der Marke Volvo am hinteren linken Radlauf und entfernte sich von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Weener oder Leer in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-92745

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
POK Hüge, Wachgruppenleiter
Telefon: 0491-97690 215
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

