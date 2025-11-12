Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 12.11.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Ingewahrsamnahme++ Verkehrsunfallflucht++ Diebstahl aus Lagerhalle++ Betrug++ Vandalismus auf Spielplatz++ Diebstahl von Antenne++ Kellerbrand++

Leer - Ingewahrsamnahme

Am 11.11.2025 kam es in der Zeit zwischen 08:20 Uhr und 15:45 Uhr zu mehreren Einsätzen aufgrund eines 49-jährigen Mannes. Gegen 08:20 Uhr wurde die Polizei informiert, da er widerrechtlich in einem leerstehenden Gebäude in der Heisfelder Straße war. Die Polizei begleitete ihn hinaus. Gegen 15:45 Uhr erhielt die Polizei die Information, dass dieser Mann in der Innenstadt mit einer Spielzeugwaffe herumlaufen würde. Zudem habe er mittels einer Flasche eine Stichflamme verursacht. Hierbei wurde niemand verletzt. Er konnte durch die Polizei angetroffen werden und ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Hierbei beleidigte er die Beamten mehrfach. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens, wurde er in Gewahrsam genommen. Während der Ingewahrsamnahme bedrohte er einen 31-jährigen Beamten und einen 28-jährigen Beamten mit Gewalt. Es wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 11.11.2025 um 23:10 Uhr kam es auf der B70, bei der Abfahrt Leer-Nord, zwischen einem Schwertransporter und seinem Begleitfahrzeug, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wird ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer gesucht. Dieser befuhr die B70 von Leer in Richtung Moormerland. In Höhe der Autobahnabfahrt Leer Nord kam er auf eine Sperrung durch einen Schwertransport zu, welcher ein Wendemanöver auf dem Streckenteil durchführte. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer ignorierte die Fahrbahnsperrung und umfuhr sie. Aufgrund des Umfahrens der Straßensperre musste der 39-jährige Fahrer des Begleitfahrzeuges, eines Mercedes-Sprinters, bremsen. Der 42-jährige Fahrer des Schwertransport-Fahrzeuges der Marke Volvo, übersah das Bremsen des Begleitfahrzeugs und es kam zum Zusammenstoß. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weener - Diebstahl aus Lagerhalle

Am 11.11.2025 gegen 03:45 Uhr kam es in Weener, in einer Lagerhalle (Anbau)in der Wiesenstraße, zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangte auf unbekannte Art und Weise in die Lagerhalle eines 54-jährigen Mannes und einer 47-jährigen Frau. Dort wurde Diebesgut im dreistelligen Wert entwendet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Uplengen - Betrug

Am 11.11.2025 wurde bei der Polizei durch eine 33-jährige Frau angezeigt, dass ihr über Instagram eine Tätigkeit von zu Hause aus angeboten wurde. Anschließend wurde sie von der bislang unbekannten Täterschaft über diverse Kontakte und Messenger-Dienste geführt, wo sie letztendlich einen Tageslohn im mittleren bis oberen dreistelligen Bereich zugesichert bekam. Die unbekannte Täterschaft brachte die Frau im Anschluss dazu, mehrfache Überweisungen mit einem Gesamtbetrag im fünfstelligen Bereich zu tätigen.

Die Polizei warnt hierbei vor unseriösen Jobangeboten, die über Instagram oder andere Social-Media-Kanäle verschickt werden. Unseriöse Nachrichten, verdächtige Links oder ungewöhnliche Zahlungsforderungen können Hinweise auf Betrug sein. Seriöse Arbeitgeber fordern nie Vorauszahlungen, sensible Daten oder persönliche Informationen per Direktnachricht. Prüft den Absender sorgfältig, seid skeptisch bei unrealistischen Gehaltsversprechen oder Dringlichkeitsdruck. Klickt nicht auf verdächtige Links und gebt keine Bankdaten oder Passworte bekannt. Recherchiert das Unternehmen über zuverlässige Quellen (Website, Branchenportale, lokale Handelskammer). Meldet verdächtige Nachrichten dem Plattform-Support oder blockiert die Konten.

Westoverledingen - Vandalismus auf Spielplatz

Am 10.11.2025 in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr kam es in Westoverledingen, auf einem Spielplatz in der Wangerooger Straße, zu mehreren Beschädigungen. Die bislang unbekannte Täterschaft zerstörte mehrere Gegenstände. Der Schaden wird im mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Diebstahl von Antenne

Am 11.11.2025 in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 15:00 Uhr kam es in Emden, in der Teutonenstraße, zu einem Antennendiebstahl. Der bislang unbekannte Täter schraubte die Antenne eines schwarzen Audi A1 eines 58-jährigen Mannes ab und entwendete sie. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Kellerbrand

Am 11.11.2025 gegen 19:00 Uhr wurde die Polizei in Emden, in einem Mehrfamilienhaus An der Bonnesse, zu einem Brand gerufen. Das Feuer im Keller des Hauses konnte durch die anwesende Feuerwehr gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt. Die Schadenshöhe wird im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Brandursache ist ungeklärt und wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell