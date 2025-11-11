POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.11.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Ladendiebstahl

Am 10.11.2025 wurde der Polizei in Emden gegen 11:50 Uhr mitgeteilt, dass es in einem Verbrauchermarkt an der Geibelstraße zu einem Ladendiebstahl gekommen sei. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 25-jährigen Mann mit Aufenthalt in Emden, welcher in dem Geschäft Waren in einem zweistelligen Wert entwendet hatte. Der Mann gab den Diebstahl zu und konnte nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Emden - Diebstahl eines E-Scooters

Am 10.11.2025 kam es an der Hermann-Löns-Straße in der Zeit von 07:45 Uhr bis 13:10 Uhr zu dem Diebstahl eines E-Scooters. Der zugelassene Scooter des Herstellers Shaomi, Modell 4 Pro 2.Gen war mit einem Schloss an einem vor Ort befindlichen Fahrradständer gesichert worden. Da es sich aber um ein dehnbares Schloss handelte, war es den unbekannten Tätern möglich, den Scooter herauszudrehen und ohne Mühe mitzunehmen. Das Schloss blieb unbeschädigt zurück. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es wichtig ist, E-Scooter richtig zu sichern. Grundsätzlich sollte bei dem verwendeten Schloss auf eine gute Qualität geachtet werden. Bügel oder Faltschlösser stellen grundsätzlich eine gute Sicherungsmöglichkeit dar, wenn ein fest verankerter Gegenstand zum Anschließen zur Verfügung steht. Das Problem: Viele Modelle haben keine geeigneten Ösen, an denen man ein Fahrradschloss sicher anbringen kann. Bei einigen Modellen bietet die Verbindung zwischen dem Trittbrett und der Lenkerstange oder der Klappmechanismus des E-Scooters eine geeignete Möglichkeit für die Befestigung eines Schlosses. Sind zwei Verbindungsstangen vorhanden, kann ein Bügelschloss sicher angebracht werden. Bei einer einzelnen Verbindungsstange kann möglicherweise ein Bügelschloss zu klein oder unflexibel sein, um den E-Scooter ausreichend zu sichern. Soll der Roller mit einer langen Kette angeschlossen werden, sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass ein Dieb den Roller nicht einfach aus der Schlaufe ziehen kann. Eventuell kann die Gefahr durch mehrfaches Umwickeln der Stangen umgangen werden.

Genau wie beim Fahrrad auch sollte darauf geachtet werden, dass das Schloss durch feste und stabile Elemente des Rahmens geführt wird und auf keinen Fall an "beweglichen" oder abnehmbaren Teile befestigt wird. Ein weiterer zusätzlicher Schutz kann durch Wegfahrsperren oder GPS-Tracker erreicht werden. (Quelle: www.polizei-beratung.de)

Weener - Verkehrsunfallflucht

Am 10.11.2025 kam es gegen 05:57 Uhr auf der Mühlenstraße zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ein 24-jähriger Mann aus Rhauderfehn befuhr mit seinem Lkw Mercedes die Mühlenstraße in Richtung Stapelmoor, als ihm aus Gegenrichtung ein Pkw entgegenkam. Der unbekannte Fahrer des Pkw verstieß gegen das Rechtsfahrgebot und stieß seitlich gegen den Pkw. Dabei wurde an dem Pkw die Außenverkleidung des Seitenspiegels abgerissen, welche vor Ort aufgefunden wurde. An dem Lkw entstand ebenfalls Sachschaden an der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Pkw von der Unfallstelle, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Polizei in Weener zu kontaktieren.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall an Kreuzung

Am 10.11.2025 kam es gegen 15:45 Uhr an der Kreuzung Gronewoldstraße/3.Südwieke zu einem Unfall zwischen zwei Pkw-Fahrern. Ein 44-jähriger Mann aus Rhauderfehn befuhr mit seinem Pkw VW die Gronewoldstraße aus Papenburg kommend und hatte an der Kreuzung zur übergeordneten 3.Südwieke die Absicht, auf dieser geradeaus in Richtung Burlage weiterzufahren. Der Mann aus Rhauderfehn hielt zu erst an der Kreuzung an, übersah dann aber beim Anfahren den Pkw Mercedes eines 33-jährigen Mannes aus Uplengen, welcher auf der 3.Südwieke in Richtung Papenburger Straße unterwegs war. Die beiden Pkw stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wobei Sachschaden den Fahrzeugen entstand. Die beiden Verkehrsteilnehmer blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Polizei Rhauderfehn hat den Unfall aufgenommen.

Uplengen/ BAB 28 - Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs auf der Autobahn

Am 10.11.2025 kam es um 16:55 Uhr auf der BAB 28 im Bereich Uplengen in Fahrtrichtung Leer zu einem Unfall, als sich ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Leer nach ersten Erkenntnissen grob verkehrswidrig und rücksichtslos verhielt. Zuvor befuhr der 24-jährige die Autobahn auf dem Überholfahrstreifen und befand sich dabei hinter dem Pkw eines 21-jährigen Mannes aus Ahaus und dessen 22-jährigen Mitfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen betätigte der 24-jährige Mann aus Leer die Lichthupe und überholte dann den Vorausfahrenden rechts über den Hauptfahrstreifen und unter Nutzung des Seitenstreifens. Dabei soll er auch an einem dort fahrenden Lkw vorbeigefahren sein. Anschließend setzte sich der 24-jährige wieder auf den Überholfahrstreifen vor den Pkw des Mannes aus Ahaus und bremste. Dadurch kam es zur Kollision zwischen den beiden Pkw. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Beteiligten blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Autobahnpolizei Leer hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zum Hergang eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Hergang machen können, werden gebeten, die Autobahnpolizei zu benachrichtigen.

