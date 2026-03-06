Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dransdorf: Verkehrsunfall mit möglicherweise verletztem Kind - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Dienstagmorgen (03.03.2026), gegen 08:00 Uhr, befuhr eine 37-jährige Frau mit ihrem Pkw die Lenaustraße in Dransdorf in Fahrtrichtung Mörikestraße. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Kind (als etwa 10 Jahre alt beschrieben), das in die rechte Seite des Fahrzeugs lief. Bei dem Zusammenprall stürzte das Kind zu Boden, auch die Abdeckung des Außenspiegels brach ab. Anschließend habe das Kind über Schienbeinschmerzen geklagt, sich aber trotz angebotener Hilfestellungen von der Örtlichkeit entfernt. Die 37-Jährige meldete den Vorfall der Polizei.

Das zuständige Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen übernommen und bittet mögliche Zeugen um Meldung unter 0228-15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de. Insbesondere wird die Kontaktaufnahme des möglicherweise verletzten Kindes oder der Erziehungsberechtigten erbeten.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell