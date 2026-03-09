Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rickling - Fahrlässige Körperverletzung mittels Brandbeschleuniger am Lagerfeuer - Jugendliche lebensgefährlich verletzt

Rickling (ots)

Am Samstagabend (07.03.2026) kam es zu einem Unfall an einem Lagerfeuer in der Straße Krähenberg. Eine 17-jährige wurde durch eine sich entzündende Flasche Brandbeschleuniger getroffen und durch die Verbrennungen lebensgefährlich verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen nutzte ein 18-jähriger (deutsche Staatsangehörigkeit) gegen 19:45 Uhr einen Brandbeschleuniger, um ein Lagerfeuer zu entfachen. Dabei geriet offenbar die Flasche in Brand und er warf diese von sich.

Die Flasche traf eine 17-jährige aus dem Kreis Segeberg, die sich ebenfalls am Lagerfeuer befand. Der brennende Brandbeschleuniger entzündete die Jugendliche, welche dadurch lebensgefährliche Verbrennungen erlitt.

Ersthelfer konnten den Brand löschen. Aufgrund ihrer Verletzungen musste die Jugendliche mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Das Polizeirevier Bad Segeberg ermittelt in diesem Fall nun gegen den Heranwachsenden wegen fahrlässiger Körperverletzung.

