Polizei Hagen

POL-HA: 2 Personen auf E-Scooter unterwegs - Fahrer betrunken

Hagen-Mittelstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (14.03.2026), gegen 2: 45 Uhr fiel den Beamten in der Hagener Innenstadt ein E-Scooter auf, auf dem sich zwei Personen befanden. Die Beamten entschlossen sich den E-Scooter anzuhalten und eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 20-jährigen Hagener Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief deutlich positiv. Der Fahrzeugführer musste mit zur Polizeiwache, auf der anschließend eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Die Beamten legten gegen den Fahrzeugführer eine Strafanzeige vor und untersagtem ihm die Weiterfahrt. (ao)

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