Polizei Hagen

POL-HA: Schokolade statt Handy - 34-Jähriger bestellt Technik und erhält Süßigkeit

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag (12.03.2026) suchte ein 34-jähriger Hagener gegen 18:30 Uhr eine Paketstation am Remberg auf, um bestellte Ware abzuholen. Über einen Versandhandel hatte er sich wenige Tage zuvor ein hochwertiges Mobiltelefon liefern lassen. Als er das Paket öffnete, stellte er fest, dass dieses mit einem anderen Paketband zugeklebt worden war. In dem Päckchen befand sich nicht die bestellte Technik für fast tausend Euro, sondern eine Tafel Schokolade. Der Mann erstattete wenig später Anzeige auf einer Polizeiwache. Die Kripo geht dem seltsamen Sachverhalt nun nach und prüft, was genau geschehen ist. (hir)

