POL-HA: Verkehrskontrolle in Fahrradstraße: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Hagen (ots)

Am Mittwochmorgen (11.03.2026) überwachten die Beamten des Verkehrsdienstes die Augustastraße, die als Fahrradstraße ausgewiesen ist. Dabei fiel ihnen ein Autofahrer auf, der nach links in die Mauerstraße abbiegen wollte, jedoch einen entgegenkommenden Radfahrer zu spät bemerkte. Im Einmündungsbereich blieb der Fahrer mittig auf der Fahrbahn stehen, so dass der Radfahrer nach rechts ausweichen musste, um die Fahrt fortsetzen zu können. Glücklicherweise kam es dabei zu keiner Gefährdung des Radfahrers.

Die Beamten des Verkehrsdienstes unterzogen den beteiligten Autofahrer dennoch einer Verkehrskontrolle, um seine Fahreignung und -tauglichkeit zu überprüfen. Dabei führten die Polizisten bei dem 24-Jährigen einen freiwilligen Drogenschnelltest durch, der positiv ausfiel.

Da nun der Anfangsverdacht bestand, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war, musste er sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Bis zu seiner vollständigen Ausnüchterung untersagten die Einsatzkräfte ihm die Weiterfahrt.

Fällt das Ergebnis der Blutprobe positiv aus, erwartet den 24-Jährigen ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (rst)

