Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach PKW-Diebstahl - Wer kennt diese Frau?

Hagen (ots)

In der Nacht auf den 19.06.2025 stahl eine bislang unbekannte Frau das Auto einer 39-jährigen Frau aus Hagen. Am 29.06.2026 wurde der Opel bei einer Geschwindigkeitsüberwachung in der Feithstraße von der Radaranlage fotografiert. Für die Veröffentlichung der dabei entstandenen Aufnahme liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Die Hagener Kriminalpolizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Fahrerin machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

Zu dem Foto gelangen Sie über den folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/197514

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

