PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Durchsuchungen und vorläufige Festnahme wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln - Hagener Kripo stellt große Mengen an Drogen sicher

Hagen (ots)

Wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln durchsuchten Ermittler des Kriminalkommissariats 14 der Polizei Hagen am Mittwoch (11.03.2026) zwei Wohnungen sowie ein Café in Boele. In einem vorausgegangenen Ermittlungsverfahren ergaben sich entsprechende Hinweise auf zwei Männer im Alter von 31 und 32 Jahren. Am Mittwoch vollstreckten die Kripo-Beamten die durch das Amtsgericht Hagen erlassenen Durchsuchungsbeschlüsse und fanden in der Wohnung des 32-Jährigen Kokain, Ecstasy-Tabletten, Marihuana und Haschisch im Wert von mehreren Tausend Euro. Sie nahmen den polizeibekannten Mann vorläufig fest. Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft wird er noch am heutigen Donnerstag (12.03.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen der Hagener Kriminalpolizei dauern an. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 11:01

    POL-HA: Alkoholisierte Autofahrerin leistet Widerstand und kommt ins Gewahrsam

    Hagen (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Mittwochabend (11.03.2026), dass eine Autofahrerin um etwa 22 Uhr auf der Voerder Straße Schlangenlinien und auf die Fahrspur des Gegenverkehrs fährt. Der Mann folgte ihr bis sie ihren Wagen, einen Audi Q2, in einem Parkhaus in der Hochstraße abstellte. Die verständigten Polizeibeamten sprachen die Frau an ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 08:30

    POL-HA: Frau zeigt 54-Jährigen wegen Stalking und sexueller Nötigung an

    Hagen-Boele (ots) - Eine Frau aus Boele erschien am Mittwoch (11.03.2026) in einer Hagener Polizeiwache und schilderte dort, dass sie seit mehreren Wochen von einem Mann belästigt wird. Sie hatte den Mann im Januar kennengelernt und ihm ihre Adresse mitgeteilt. Der 54-Jährige kontaktierte sie daraufhin über mehrere soziale Netzwerke und erschien regelmäßig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren