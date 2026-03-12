Polizei Hagen

POL-HA: Durchsuchungen und vorläufige Festnahme wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln - Hagener Kripo stellt große Mengen an Drogen sicher

Hagen (ots)

Wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln durchsuchten Ermittler des Kriminalkommissariats 14 der Polizei Hagen am Mittwoch (11.03.2026) zwei Wohnungen sowie ein Café in Boele. In einem vorausgegangenen Ermittlungsverfahren ergaben sich entsprechende Hinweise auf zwei Männer im Alter von 31 und 32 Jahren. Am Mittwoch vollstreckten die Kripo-Beamten die durch das Amtsgericht Hagen erlassenen Durchsuchungsbeschlüsse und fanden in der Wohnung des 32-Jährigen Kokain, Ecstasy-Tabletten, Marihuana und Haschisch im Wert von mehreren Tausend Euro. Sie nahmen den polizeibekannten Mann vorläufig fest. Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft wird er noch am heutigen Donnerstag (12.03.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen der Hagener Kriminalpolizei dauern an. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell