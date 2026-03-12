PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Zeugin meldet auffälliges Fahrverhalten - Drogentest schlägt bei 54-jährigem Autofahrer an

Hagen-Altenhagen (ots)

Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin beobachtete am Mittwochabend (11.03.2026) in Altenhagen einen Autofahrer, der eine auffällige Fahrweise an den Tag legte. Die Hagenerin alarmierte die Polizei und teilte den Beamten am Telefon mit, dass der Fahrer des VW Crafter Schlangenlinien fuhr und auffällig langsam unterwegs war. Darüber hinaus stellte die Zeugin fest, dass der Mann über das Gelände der Tankstelle an der Overbergstraße fuhr, um eine rote Ampel zu umfahren. Polizisten hielten das verdächtige Auto kurz darauf in der Boeler Straße an und kontrollierten den 54-jährigen Fahrer. Weil ein Drogentest anschlug, musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Die Beamten zeigten den Mann an und übergaben die weiteren Ermittlungen an das Verkehrskommissariat. (sen)

