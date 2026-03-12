Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere erfolglose Schockanrufe im Hagener Stadtgebiet - Polizei Hagen warnt erneut vor Telefonbetrügern

Hagen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (11.03.2026) wurden der Polizei Hagen mehrere Fälle sogenannter Schockanrufe im Stadtgebiet bekannt. Die unbekannten Täter nutzten bei ihren Telefonaten bekannte Maschen: Sie gaben sich als Polizisten aus und berichteten den potentiellen Opfern von einem Verkehrsunfall, der durch Familienangehörige verursacht worden sei oder erzählten von einem Krankenhausaufenthalt, für den eine hohe Summe Bargeld benötigt werde. In allen Fällen erkannten die Angerufenen die Betrugsmasche und beendeten das Telefonat oder stellten Nachfragen, die zum Abbruch seitens der Täter geführt haben. Die Polizei Hagen warnt erneut vor Telefonbetrügern: Beenden Sie verdächtige Telefonate und geben Sie keine personenbezogenen Daten an Fremde heraus. Kontaktieren Sie Familienangehörige oder Nachbarn, um den Wahrheitsgehalt der Telefonate zu überprüfen und alarmieren Sie im Betrugsfall die Polizei. Warnen Sie Bekannte oder Familienangehörige vor den Betrugsmaschen, um den Tätern keine Chance zu geben. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell