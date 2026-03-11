POL-HA: Störung der Amtsleitung behoben - Polizeipräsidium Hagen wieder wie gewohnt erreichbar
Hagen (ots)
Die Störung der Amtsleitung des Polizeipräsidiums Hagen ist behoben. Die Telefonnummer 02331 986-0 sowie alle weiteren Durchwahlen sind wieder wie gewohnt erreichbar. (sen)
