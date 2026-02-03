PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 14-jährigen Jugendlichen aus Nonnweiler

Wadern (ots)

Die öffentliche Fahndung nach der 14-jährigen Jugendlichen aus dem Raum Nonnweiler (Pressemitteilung der PI Nordsaarland vom 29.12.2025) wird hiermit zurückgenommen. Die Jugendliche kehrte selbstständig wieder in ihr gewohntes Umfeld zurück.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

