Polizeiinspektion Nordsaarland
POL-Nordsaarland: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 14-jährigen Jugendlichen aus Nonnweiler
Wadern (ots)
Die öffentliche Fahndung nach der 14-jährigen Jugendlichen aus dem Raum Nonnweiler (Pressemitteilung der PI Nordsaarland vom 29.12.2025) wird hiermit zurückgenommen. Die Jugendliche kehrte selbstständig wieder in ihr gewohntes Umfeld zurück.
Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell