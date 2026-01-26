Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 16-jährigen Jugendlichen aus dem Raum Nohfelden

Nohfelden (ots)

Die öffentliche Fahndung nach der 16-jährigen Jugendlichen aus dem Raum Nohfelden (Pressemitteilung der PI Nordsaarland vom 22.01.2026)kann eingestellt werden. Die Jugendliche konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung, welche auch zu dem Wiederauffinden beigetragen haben.

!!! Hinweis an die Pressevertreter !!! Ich bitte darum, das Lichtbild der Person aus Ihren Portalen zu entnehmen und die personenbezogenen Daten der Jugendlichen zu anonymisieren.

