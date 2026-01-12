Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Mutige Ersthelfer retten Menschen und Tier aus brennendem Unfallfahrzeug

Nohfelden Eiweiler (ots)

Am 11.01.2026 gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der Landstraße zwischen Nohfelden-Eiweiler und Nonnweiler-Primstal ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem die beiden Insassen und deren Hund im brennenden Fahrzeug eingeklemmt wurden. Der in Brand geratene Pkw (Elektrofahrzeug) setzte zuvor zu einem Überholvorgang an, wobei das überholende Fahrzeug, das zu überholende Fahrzeug, welches zum Abbiegen nach links in einen Feldweg ansetzte, an dessen linken Fahrzeugseite leicht streifte. Ein Ausweichmanöver nach links führte dazu, dass das überholende Fahrzeug in der Folge frontal mit einem am linken Fahrbahnrand befindlichen Baum kollidierte und sofort in Brand geriet. Die beiden Fahrzeuginsassen und deren im Heck des Fahrzeugs befindlicher Hund wurden in dem in Brand geratenen Pkw eingeschlossen bzw. eingeklemmt. Der andere am Verkehrsunfall beteiligte Fahrzeugführer und ein weiterer Verkehrsteilnehmer scheuten keine Furcht und schlugen die Seitenscheiben und die Heckscheibe am brennenden Pkw ein und retteten dadurch den darin befindlichen Personen und dem Tier das Leben, indem sie diese aus dem Fahrzeug heraus- und aus dem Gefahrenbereich zogen. Die Rettung aus dem in Brand geratenen Elektrofahrzeug geschah nach Einschätzung der Beteiligten in letzter Sekunde, da Teile der Kleidung der Insassen bereits Feuer fingen und demnach brannten. Die schwer verletzten Personen erlitten verschiedene Traumata sowie Brüche an den Extremitäten und wurden nach ihrer Erstversorgung einem Krankenhaus zugeführt. Der Hund, ein kniehoher Mischling mit "rosa" Halsband, auf welchem die Telefonnummer der Besitzer vermerkt ist, lief aufgrund des Erlebten weg, und gilt bislang als unauffindbar. Die Straße wurde aufgrund der Gefahrenstelle über den Zeitraum der Unfallaufnahme hinaus voll gesperrt. Die Sperrung wird aufgrund noch ausstehender Maßnahmen am 12.01.2026 in Teilen aufrecht gehalten.

