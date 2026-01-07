Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Schwelbrand an Einfamilienhaus in Losheim am See

Losheim am See (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 07.01.2026, kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Schwelbrand an einem Einfamilienhaus in der Trierer Straße in Losheim am See. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt an einer elektrischen Leitung in der Gebäudefassade.

Personen wurden nicht verletzt.

Während der Löscharbeiten musste die Trierer Straße in Losheim am See für rund drei Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Neben den Einsatzkräften der Feuerwehren aus Losheim und Niederlosheim befand sich auch die Polizeiinspektion Nordsaarland vor Ort.

