POL-Nordsaarland: Wiederholung der Öffentlichkeitsfahndung nach der abgängigen 14-jährigen Jugendlichen Islam A.

Die seit dem 27.10.2025 vermisste Jugendliche Islam A. (Bezug zur Öffentlichkeitsfahndung vom 14.11.2025) konnte in der Zwischenzeit in verschiedenen Städten in Deutschland gesichtet und auch angetroffen werden. Allerdings entzog sie sich hier jeweils wieder umgehend der notwendigen Maßnahmen der Jugendhilfe. Sie wurde zwischenzeitlich u.a. in Berlin, Mannheim und zuletzt in Stuttgart festgestellt. Aktuell ist sie noch immer unbekannten Aufenthaltes. Zur aktuellen Bekleidung oder zu mitgeführten Gegenständen ist nichts bekannt. Sie trägt nach hiesigen Erkenntnissen allerdings nunmehr eine Tätowierung (unbekanntes Motiv) im Bereich des linken Daumens. Hiermit wird noch einmal die Öffentlichkeit um Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen gebeten. Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt der Gesuchten werden an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871/ 90010 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

