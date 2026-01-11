Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Am Wochenende kam es zu mehreren schnee- und eisglättebedingten Unfällen im Bereich der PI Nordsaarland.

PI Nordsaarland (ots)

An dem Wochenende, Freitag 09.01.2026 bis 11.01.2026, kam es im Bereich der PI Nordsaarland zu mehreren witterungsbedingten (Schnee- und Eisglätte) Unfällen. Hierbei zogen sich zwei Personen Verletzungen zu:

1. Wadern: Am Freitag, 09.01.2026 gegen 10:10 Uhr, kam ein PKW in der Straße "Zum Funkenbruch" in Wadern von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Gartenmauer. Es entstand Sachschaden am PKW und an der Gartenmauer. Verletzt wurde niemand.

2. BAB62: Am Freitag, 09.01.2026 gegen 12:55 Uhr, kam es auf der A62 zu einem Unfall, bei welchem eine Person verletzt wurde. Die 21-jährige Fahrzeugführerin befuhr die A62 in Fahrtrichtung Kaiserslautern und verlor im Bereich der Anschlussstelle Otzenhausen, bei einsetzendem Schneefall, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Die Fahrzeugführerin wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste der Verkehr für ca. 2h einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

3. Nohfelden: Am Freitag, 09.01.2026 gegen 20:45 Uhr, geriet ein Traktor in der Kaiserstraße in Mosberg-Richweiler, auf schneebedeckter Fahrbahn, ins Rutschen und prallte gegen eine Straßenlaterne. Hierbei entstand ein Sachschaden an der Laterne. Verletzt wurde niemand.

4. L329 Kastel: Am Freitag, 09.01.2026 gegen 22:30 Uhr, geriet ein PKW beim Befahren der der L329, im Bereich Kastel, auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen und landete im Straßengraben. Es entsandt leichter Sachschaden am PKW.

5. BAB62 Freisen-Birkenfeld: Am Samstag, 10.01.2026 gegen 01:00 Uhr, geriet ein Pkw beim Befahren der A62 von Freisen kommend in Fahrtrichtung Trier, im Bereich der Anschlussstelle Birkenfeld, auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und rutschte in den Straßengraben. Es entstand geringer Sachschaden am PKW, verletzt wurde niemand.

6. Losheim am See: Am Samstag, 10.01.2026 gegen 07:20 Uhr, befuhr ein PKW die L158 von Losheim kommend in Fahrtrichtung Mettlach. Im Bereich des Kreuzung "kleinen Potsdamer Platz" rutschte der PKW auf schneebedeckter Fahrbahn, in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr sich mit der Fahrzeugfront im angrenzenden Schnee bzw. Straßengraben fest. Am PKW entstand geringer Sachschaden.

7. Losheim am See: Am Samstag, 10.01.2026 gegen 10:00 Uhr, befuhr ein PKW die L157 aus Bachem kommend in Fahrtrichtung Losheim. Hierbei kam die 28-jährige Fahrerin, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn, in einer Linkskurve ins Rutschen und kollidierte im Straßenbankett mit einem Verkehrszeichen. Am PKW und dem Verkehrszeichen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

8. BAB1 Nonnweiler: Am Samstag, 10.01.2026 gegen 12:25 Uhr, befuhr ein Pkw die A1 in Fahrtrichtung Trier. Im Bereich der Anschlussstelle Nonnweiler-Bierfeld kam der 25-jähriger Fahrer auf der mit schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und schlug seitlich (Fahrerseite, hinten) in die Leitplanke ein. An Pkw und der Leitplanke entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Ursächlich für den Unfall war wohl die mangelnde Winterbereifung am PKW und somit fehlende Haftung auf der mit Schnee bedeckten Fahrbahn.

9. Weiskirchen: Am Sonntagmorgen, 11.01.2026 gegen 05:55 Uhr, ging eine Fußgängerin über den Parkplatz an der Halle in der Straße "In der Perch". Aufgrund von Eisglätte auf der Fahrbahn des Parkplatzes, kam die 39-jährige Fußgängerin zu Fall und verletze sich im Bereich ihres Sprunggelenkes. Zwecks Versorgung der Verletzung am Bein, wurde die Frau, mittels eines Rettungswagens, in das Krankenhaus Lebach verbracht.

