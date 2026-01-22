PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Öffentlichkeitsfahndung nach der 16-jährigen Jugendlichen Larissa Sophie D. aus Nohfelden

Nohfelden (ots)

Seit dem 08.01.2026 wird die 16-jährige Larissa Sophie D. aus Nohfelden vermisst. Letztmalig wurde sie an ihrer Wohnanschrift gegen 20:00 Uhr gesehen. Sie entfernte sich in unbekannte Richtung. Larissa hat Bezug in die Regionen Neunkirchen, Ottweiler und St. Wendel, aber auch nach derzeitigem Kenntnisstand nach Bad Kreuznach. Bisherige Ermittlungen haben nicht zu einem Auffinden der Vermissten geführt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß es ihr gesundheitlich nicht so gut geht. Larissa ist ca. 175cm groß, hat eine kräftige Statur, rote Haarfarbe, trägt ein Nasenpiercing und eine Zahnspange. Zur aktuell von ihr getragenen Kleidung können keine Angaben gemacht werden. Hinweise zur Vermissten bzw. ihrem Aufenthaltsort werden von der Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871/90010, oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

