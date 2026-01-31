Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

66687 Wadern OT Nunkirchen (ots)

Am Freitag, den 30.01.26, gegen 14:20 Uhr, kam es in der Saarbrücker Straße in der Ortslage Nunkirchen zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein 32-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit einem entgegen kommenden Lkw. Aufgrund des plötzlichen Unfallereignisses kollidierte ein weiterer Fahrzeugführer mit seinem Pkw mit dem bereits verunfallten Lkw. Infolge des Zusammenstoßes bestand für den Unfallverursacher zunächst Lebensgefahr, weshalb dieser mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht wurde. Die Ursache, warum der Unfallverursacher in den Gegenverkehr geriet, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. Angesichts der schwerwiegenden Verletzungen des Unfallverursachers wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein Spurensicherungs-/ bzw. Vermeidbarkeitsgutachten angeordnet. Die Sperrungsmaßnahmen an der Unfallstelle dauerten mehrere Stunden. Am frühen Abend konnte durch die Ärztin des betreffenden Krankenhauses in Erfahrung gebracht werden, dass der Gesundheitszustand des Unfallverursachers mittlerweile stabil ist.

