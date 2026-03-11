Polizei Hagen

POL-HA: Polizist stellt Straßenverkehrsgefährdung in Freizeit fest

Hagen (ots)

Während einer Fahrt auf der Autobahn außerhalb seines Dienstes stellte ein Polizeibeamter am Dienstag (10.03.2026) mehrere Straßenverkehrsgefährdungen einer Fahrerin fest. Er beobachtete, wie die Frau mit ihrem Mercedes-Benz A220 verbotswidrig auf dem rechten Fahrstreifen überholte und knapp vor dem Polizeibeamten wieder einscherte. Nur durch starkes Bremsen konnte er eine Kollision abwenden.

Weiterhin hielt die Frau kaum Abstand zu dem vorausfahrenden Auto und überholte erneut über den rechten Fahrstreifen. Im weiteren Verlauf verließ sie die Autobahn an der Abfahrt Hagen-Fernuniversität. Der Polizeibeamte folgte dem Mercedes-Benz, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Kreuzung Heinitzstraße / Eduard-Müller-Straße unterwegs war. Derweil meldete der Beamte seine Feststellungen bei der Leitstelle, die einen im Dienst befindlichen Polizeibeamten der Kradgruppe für eine Verkehrskontrolle ansetzte.

Auch im Innenstadtbereich überschritt die Mercedes-Fahrerin die zugelassene Geschwindigkeit und setzte ihre Fahrt über den Emilienplatz in Richtung Märkischer Ring fort. Im Bereich der Kreuzung Märkischer Ring / Altenhagener Straße kam die Frau verkehrsbedingt zum Stehen. Hier wurde sie von dem eingesetzten Beamten mit Polizeimotorrad einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der in Freizeit befindliche Beamte, der der Frau gefolgt war, schilderte dem Kollegen seine Beobachtungen.

Während der Kontrolle ergaben sich bei der 22-jährigen Fahrerin Hinweise auf den Konsum von Drogen. Sie erklärte, vor wenigen Tagen Cannabis konsumiert zu haben, woraufhin der Polizist weitere Einsatzkräfte hinzuzog, die einen Drogenvortest bei der Frau durchführten. Dieser wies ein positives Ergebnis nach. Die 22-Jährige musste anschließend eine ärztliche Blutprobe abgeben. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und untersagten ihr die Weiterfahrt. (rst)

